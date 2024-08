Es scheint, dass der Sommer im Herzen von Cala Rajada auf der schönen Insel Mallorca noch andauert. Mit ein paar Wolken können wir gemäßigte Bedingungen erwarten, die perfekt für einen entspannten Spaziergang entlang der malerischen Küste oder für ein entspannendes Sonnenbad am Strand sind. Verschnaufpause machen und die Insel in ihrem besten Licht sehen, das ist das Motto für den Tag.

Die Temperatur

Das Thermometer ermöglicht uns, einen Blick auf die zu erwartenden Temperaturen zu werfen. Ein Minimum von 24,44ºC und ein Maximum von 26,64ºC vertsprechen angenehme Bedingungen für jeden Outdoor-Liebhaber. Am Morgen starten wir mit herrlichen 24,46ºC, die Tageshöchsttemperatur erreicht 26,32ºC, während sie am Nachmittag auf gemäßigte 26,16ºC fällt und am Abend angenehme 25,47ºC erreicht.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, ein Phänomen, das die individuelle Wahrnehmung der Wärme oder Kälte eines jeden einzelnen beeinflusst, wird sich im Laufe des Tages ähnlich zu den erwarteten Temperaturen halten: Morgens erwarten uns 24,87ºC , tagsüber 26,32ºC, nachmittags 26,16ºC und abends angenehme 26,14ºC. Bereiten Sie sich also auf einen wohltemperierten Tag vor!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wichtige Indikatoren für den Komfort in der Außenwelt sind der atmosphärische Druck und die Luftfeuchtigkeit. Mit einem erwarteten Druck von 1016 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 67% können wir eine eher trockene Atmosphäre erwarten. Ergänzend dazu erweisen sich Windgeschwindigkeiten von 5,67m/s aus der Richtung 109º mit Böen von bis zu 6,43m/s als echte Bereicherungen für jeden Segeltörn oder Wind-sportlichen Aktivitäten. Die Wolkendecke wird mit 87%, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, eine fast wolkenlose Aussicht bieten.

Denken Sie also daran, Ihre Sonnenbrillen und Sonnencreme einzupacken, während Sie die wunderschönen Ausblicke und das faszinierende Wetter von Cala Rajada genießen. Bleiben Sie in Bewegung und genießen Sie den Tag!