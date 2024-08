Es ist wieder soweit, wir blicken auf die Wetterprognose für Cala Millor, der beliebten Urlaubsdestination auf Mallorca. Am 31. August 2024 begrüßt Cala Millor seine Gäste mit einer mäßigen Bewölkung und angenehmen Sommertemperaturen. Zwischen erfrischenden 24.23°C am Morgen und gemütlichen 27.2°C am Mittag, bietet der Tag verschiedenste Möglichkeiten, um das Beste aus dem mediterranen Klima zu machen. Lassen Sie uns gemeinsam einen genaueren Blick auf die Details des Wetterberichts werfen.

Genauere Temperaturen im Laufe des Tages

Am Morgen dürfen wir uns auf erfrischende 24.23°C freuen - perfekt für einen frühen Strandspaziergang oder Kaffee auf der Terrasse. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf bis zu 26.9°C , wobei die maximale Temperatur von 27.2°C erwartet wird. Am Nachmittag halten sich die Werte bei 26.36°C , während wir in der Nacht immer noch milde 25.16°C vorfinden.

Gefühlte Temperaturen - was Ihre Sinne erwarten können

Aber wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an? Morgens liegt das thermische Gefühl bei etwa 24.85°C. Am Tag spüren Sie die Wärme intensiver mit gefühlten 28.38°C. Der Nachmittag bringt ein ähnliches empfundenes Niveau wie zuvor, mit 26.36°C. Erwarten Sie eine gefühlte Temperatur von 25.79°C während der kühlen Nachtstunden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unsichtbaren Faktoren

Zum endgültigen Wetterbild gehören auch die unsichtbaren Faktoren. Der atmosphärische Druck beträgt 1016 hPa, während der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 66% liegt - ideal für Haut und Haare! Der Wind weht mit 5.4m/s aus Richtung 71º und kann in Böen auf bis zu 7.58m/s ansteigen. Die Wolkendecke beträgt 37%, und die Regenwahrscheinlichkeit von 13% verspricht einen größtenteils trockenen und angenehmen Sommerurlaubstag.

Ob Sie also einen entspannten Tag am Strand planen, die lokale Kultur erkunden oder einfach nur die Sonne Mallorcas genießen wollen - dieser Tag verspricht nahezu perfektes Wetter für all Ihre Urlaubswünsche in Cala Millor. Passen Sie also auf Ihre Haut auf, trinken Sie genug Wasser und genießen Sie den herrlichen Tag!