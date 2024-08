Heute möchten wir Ihnen das Wetter für den 31. August 2024 in Port d'Andratx, der auf der wunderschönen Insel Mallorca gelegen ist, vorhersagen. Laut unserer Vorhersage ist mit einem leichten Regentag zu rechnen. Lassen Sie uns also die Details durchgehen.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen sind für den Tag insgesamt mild. Wir gehen von einer minimalen Temperatur von 24.65ºC aus, während das Maximum 28.41ºC erreichen soll. Dabei werden am Morgen etwa 24.77ºC erwartet und die Temperatur steigt auf 27.81ºC am Tag und 27.99ºC am Nachmittag. In der Nacht wird sich die Temperatur auch bei 26.39ºC bewegen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen etwas ab. Sie beginnen bei 25.18ºC am Morgen, steigen aber tagsüber auf 29.38ºC und erreichen nachmittags 30.01ºC. In der Nacht bleibt das gefühlte Temperaturerlebnis bei 26.39ºC. Diese Variationen können durch Einflüsse wie Wind und Luftfeuchtigkeit verursacht werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, und Wind

Unsere heutige Voraussage zeigt einen atmosphärischen Druck von 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 62% liegen. Befinden Sie sich in Strandnähe, rechnen Sie mit Windgeschwindigkeiten von 5.43m/s in einer Richtung von 93º und Böen, die bis zu 8.02m/s erreichen können.

Obwohl die Wolkendecke 83% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 73% liegt, lassen Sie sich den Tag nicht verderben. Vergessen Sie nur nicht, den Regenschirm mitzunehmen!

Beachten Sie bitte, dass Wettervorhersagen nicht immer hundertprozentig genau sind und sich ständig ändern können. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit den aktuellsten Wetterinformationen.