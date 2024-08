Zum Monatsende erwartet Santa Ponsa auf Mallorca wettertechnisch zunehmend ungemütlichere Bedingungen. Unter einem fast vollständig bedeckten Himmel ist mit leichtem Regen zu rechnen. Dabei weht ein Wind, der teils böig ist. Dies sind ideale Bedingungen für Indoor-Aktivitäten aller Art.

Die Temperaturen erholen sich nach dem Sommer

Trotz der wolkigen Himmel und Regen, es ist nicht allzu kühl in Santa Ponsa. Die Temperaturen bewegen sich über den Tag zwischen 23.11ºC und 29.41ºC. Der Morgen beginnt bereits mit milden 23.11ºC, bevor die Temperatur am Mittag auf bis zu 28.78ºC ansteigt. Nachmittags sinkt das Thermometer leicht auf 28.37ºC. Und auch in der Nacht lässt es der Sommer in Santa Ponsa mit erwarteten 25.5ºC noch einmal richtig gemütlich angehen.

Wie es sich tatsächlich anfühlt

Ein Blick auf das Thermometer reicht oft nicht aus, um einen richtigen Eindruck von der Wetterlage zu bekommen. Das thermische Gefühl, welches auch die Wirkung von Wind und relativer Luftfeuchte berücksichtigt, liegt morgens bei 23.41ºC, steigt tagsüber auf 30.25ºC, am Nachmittag auf 29.53ºC und fällt nachts auf 25.96ºC. Daher ist es ratsam, trotz des erwarteten Regens leichte und atmungsaktive Kleidung zu tragen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die sonst für Sommermonate typisch trockenen Bedingungen weichen einer merklich höheren Luftfeuchtigkeit von 57%. Zusammen mit einem relativ stabilen Atmosphärendruck von 1015 hPa präsentiert sich das Wetter auf Mallorca meteorologisch interessant. Der Wind weht dabei aus 80º mit einer Geschwindigkeit von 5.94m/s. Böen können jedoch bis zu 9.18m/s erreichen. Auch hier ist wieder Vorsicht geboten, zumal eine Regenwahrscheinlichkeit von 96% vorliegt.