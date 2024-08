Ein voraussichtlich leichter Regen begrüßt die Einwohner und Besucher von Palma, Mallorca, am 1. September 2024. Trotz des heraufziehenden Graus, halten die Temperaturen einen angenehmen Bereich zwischen sommerlich warm und sanft kühl.

Temperaturvorhersage für den Tag

Die Tiefsttemperatur für den Tag wird um die 22,66°C liegen, wohingegen der Höchstwert bei etwa 31,19°C erwartet wird. Die Morgendämmerung begrüßt uns mit etwa 22,76°C, steigt im Laufe des Tages auf bis zu 30,52°C und sinkt am Nachmittag wieder auf gemäßigte 28,85°C. Für die nächtlichen Stunden sollten Sie sich auf etwa 25,88°C einstellen.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Ihre Wahrnehmung der Temperatur könnte allerdings etwas von den tatsächlichen Werten abweichen. Das thermische Gefühl, also wie die Temperatur tatsächlich empfunden wird, liegt morgens bei etwa 22,89°C, tagsüber bei 30,72°C, am Nachmittag fallen sie auf 30,22°C und nachts dürfen wir uns auf angenehme 26,22°C freuen.

Ein Blick auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und das Windgeschehen

Des weiteren präsentiert sich ein atmosphärischer Druck von 1012 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit hält sich bei moderaten 43%. Garniert wird der Tag durch eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von 3.91m/s in Richtung 232º und Böen von bis zu 5.27m/s auf. Der Himmel ist zu 100% mit Wolken bedeckt und es besteht nahezu eine sichere Regenwahrscheinlichkeit von 97%.

Somit zeigt sich der 1. September in Palma als ein wechselhafter Tag, an dem wir uns an der Schönheit des Wetters erfreuen können, das von Sonnenschein über leichtem Regen bis hin zu einer angenehm kühlen Brise alles zu bieten hat. Ein perfekter Tag also, um in einem Café zu sitzen und den Regentropfen beim Tanzen auf den Café-Tischen zuzusehen. So wird das Wetter zum festen Bestandteil des mallorquinischen Charmes an diesem Tag.