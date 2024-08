Bei einem Blick auf die bevorstehenden Wetterbedingungen zeigt sich, dass Cala Millor, einer der lebendigsten Orte auf Mallorca, sich auf einen teils bewölkten Tag einstellen muss. Ja, Sie haben richtig gelesen -Unter dem Schlagwort "Nubes" verstehen wir eine völlige Bedeckung des Himmels mit Wolken. Aber keine Sorge, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt genau 0 Prozent! Lasst uns jetzt die ermittelten spezifischen Wetterbedingungen für den 1. September 2024 analysieren.

Die Temperaturen: Ausgehend von einem kühlen Morgen

Beginnen wir mit den Temperaturen: Der Meteorologische Dienst prognostiziert eine minimale Temperatur von 24,31ºC und eine maximale von 27,42ºC für unseren geliebten Cala Millor. Um es noch deutlicher zu machen: am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 24,53ºC, im Laufe des Tages steigt diese auf 27,21ºC an. Am Nachmittag wird eine Temperatur von 26,56ºC registriert und in der Nacht kühlt es dann auf angenehme 25,26ºC ab.

Das gefühlte Klima: Warmer Tage trotz Bewölkung

Kommen wir nun zum thermischen Gefühl. Es wird erwartet, dass das gefühlte Klima morgens 25,1ºC, tagsüber 28,68ºC, nachmittags 26,56ºC und nachts 25,85ºC beträgt - also leicht höher als die tatsächliche Temperatur. Das bedeutet, dass wir trotz der Wolkendecke warme Temperaturen erwarten können, die für den Start in den September typisch sind.

Der Wind, der Druck und die Feuchtigkeit: Eine sanfte Brise zum Genießen

Lassen Sie uns nun den anderen Faktoren der Wettervorhersage etwas Aufmerksamkeit schenken. Der atmosphärische Druck wird bei etwa 1013 hPa liegen - eine normale Messung für unsere Region. Die Luftfeuchtigkeit beträgt voraussichtlich 64 Prozent, was für eine angenehme Feuchtigkeit sorgen sollte, ohne dass es drückend wird. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,7 m/s aus Richtung 88º wehen, mit Böen von bis zu 6,93 m/s. Ein sanfter, aber spürbarer Wind, der sicherlich die Wärme dieses Septembertages angenehm abmildern wird.

Zusammengefasst: Der 1. September in Cala Millor ist der perfekte Tag, um die Schönheit der Insel unter der weichen, warmen, aber bedeckten Sonne des ausklingenden Sommers zu genießen. Machen Sie sich also bereit, einen wundervollen Tag in unserer bezaubernden Stadt zu verbringen!