Zum Beginn des Septembers gewährt uns die Natur in Santa Ponsa eine kleine Pause vom typisch sonnigen Wetter auf Mallorca, indem sie einen Tag mit leichtem Regen inszeniert. Obwohl wir uns nicht als Pessimisten bezeichnen würden, halten wir es doch für lohnenswert, Ihnen diesen signifikanten Wetterwechsel und seine Details zu präsentieren.

Ein Blick auf die Temperaturen

Der leichte Regen bringt angenehm kühlere Temperaturen mit sich. Die Prognose sagt eine minimale Temperatur von 23.24ºC und eine maximale Temperatur von 29.82ºC voraus. Vor allem in den Morgenstunden können wir uns auf moderate 23.6ºC freuen. Tagsüber steigt die Temperatur auf etwa 29.06ºC, während sie am Nachmittag bei 28.77ºC liegt und in der Nacht auf 26.53ºC absinkt. Die Temperaturen mögen gemäßigt sein, aber lassen Sie uns gleich einen Blick auf das thermische Gefühl werfen.

Das thermische Gefühl: Wärme oder Kälte?

Trotz der kühleren Temperaturen wird sich das Wetter immer noch relativ warm anfühlen. Morgens liegt das thermische Gefühl bei etwa 23.79ºC - ein perfekter Start in den Tag. Im Laufe des Tages steigt dieses Gefühl auf 29.62ºC an und erreicht am Nachmittag sogar 30.51ºC . Nachts bleibt das thermische Gefühl bei einem angenehmen 26.53ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt heute bei 1012 hPa, während die Luftfeuchtigkeit, die wir alle als Ausdruck des Klimas lieben, bei 49% liegt. Für diejenigen unter uns, die die sanfte Brise genießen, erfreuliche Nachrichten – der Wind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 3.73 m/s in Richtung 72º und bringt Böen von bis zu 5.4 m/s mit sich. In Bezug auf die Wolken, der Himmel ist vollkommen bedeckt, wir erleben also einen klassischen bewölkten Tag auf unserem geliebten Mallorca, mit 57%iger Regenwahrscheinlichkeit.

Kurz gesagt, während der Himmel trüb sein mag, gibt es keinen Grund zur Trübsal. Also nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den Regenfall auf Mallorca zu genießen, vielleicht bei einer Tasse heißen Tee oder Kaffee. Es ist auch die perfekte Zeit, um sich mit einem guten Buch auf das Sofa zu kuscheln. Wir wünschen Ihnen einen schönen Start in den September!