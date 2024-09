Der heutige Tag in Palma, dem strahlenden Juwel Mallorcas, präsentiert sich überwiegend bewölkt. Dennoch lässt das mediterrane Klima Palmas die Temperaturen auf angenehme Werte klettern. Bereiten Sie sich darauf vor, die atemberaubende Schönheit der Stadt unter dem Wechselspiel von Sonne und Wolken zu genießen.

Temperaturdetails

Mit einer minimalen Temperatur von 23.63ºC in den Morgenstunden und einem Maximum von 29.63ºC um die Mittagszeit erwartet uns ein Tag voller Behaglichkeit. Nach dem Gipfel des thermischen Maximums kühlt es am Nachmittag auf angenehme 27.87ºC ab und in den nächtlichen Stunden auf 24.69ºC.

Gefühlte Temperaturen in Palma

Trotz der bewölkten Bedingungen sorgt die Sonne dafür, dass die gefühlten Temperaturen etwas über den tatsächlichen Messwerten liegen. Am Morgen können Sie ein thermisches Sensationsspiel von 24.11ºC erwarten, während das Thermometer tagsüber ein gefühltes Maximum von 30.96ºC anzeigt. Am Nachmittag und in der Nacht liegt die gefühlte Temperatur bei 29.47ºC bzw. 25.28ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Palma

Der Atmosphärendruck beträgt stabile 1013 hPa, während der Luftfeuchtigkeitsanteil bei durchschnittlichen 53% liegt. Der Wind bleibt mild und weht mit einer Geschwindigkeit von 5.08m/s aus Richtung 262º. Gelegentlich können Sie Böen von bis zu 4.58m/s spüren. Die Wolkendecke beträgt 82% Für den heutigen Tag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 28%.

Schließen Sie den Schirm nicht ganz aus, wenn Sie Ihren Tag in Palma planen, und erfreuen Sie sich an den kühlen Brisen und den gelegentlich vorbeiziehenden Wolken, die den Himmel über dieser wunderbaren Stadt schmücken.