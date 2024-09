Das Wetter in Sóller am 2. September 2024 zeichnet sich durch eine leichte Regenwahrscheinlichkeit, angenehme Temperaturen und eine moderate Wolkendecke aus. Diese malerische Gemeinde auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca kann gelegentlich von Wetterschwankungen beeinflusst werden. Für diesen Tag werden minimale Temperaturen von 22.92ºC und maximale von 29.94ºC prognostiziert, wobei der Tag insgesamt als angenehm zu bezeichnen ist - perfekt für ein gemütliches Café.

Die Temperaturen

Den Wettervorhersagen zufolge wird der Morgen mit einer frischen Temperatur von 22.92ºC starten. Im Laufe des Tages wird das Thermometer auf 29.94ºC klettern, bevor es am Nachmittag auf 27.65ºC abfällt. In der Nacht können wir uns auf eine angenehm kühle Temperatur von 23.85ºC freuen.

Gefühlte Temperaturen

Die Temperaturen, die wir fühlen, können oft von den tatsächlichen abweichen. So rechnen wir morgens mit einem wärmeren Gefühl von 23.49 ºC, tagsüber wird das Thermometer trotz der tatsächlichen 29.94 ºC ein gefühltes Maximum von satten 31.28 ºC anzeigen. Am Nachmittag und in der Nacht werden die gefühlten Temperaturen ebenfalls höher ausfallen und werden bei etwa 29.14 ºC respektive 24.35 ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Sóller können wir damit rechnen, einen durchschnittlichen Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 52% zu erleben. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2.74 m/s aus Richtung 252º wehen, wobei es zu Böen von bis zu 3.12 m/s kommen kann. Trotz der 71%igen Wolkendecke rechnen wir mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 80%

Abschließend sei gesagt: Lassen Sie sich vom leichten Regen nicht abschrecken! Packen Sie Ihre Regenausrüstung ein und genießen Sie das malerische Sóller, die Perle Mallorcas, in seinem atmosphärischen Nass. Kommen Sie und erleben Sie unser Wetter - in all seinen Facetten!