Leichter Regen sorgt für erfrischende Temperaturen in Alcúdia, Mallorca, am 02. September 2024. Im Gegensatz zu den sonst so heißen Sommertagen bietet dieser Tag eine willkommene Abkühlung auf der Insel. Mit morgendlichen Temperaturen, die bei knapp 25ºC starten und nur leicht auf bis zu 28ºC im Laufe des Tages steigen, lässt es sich in Alcúdia durchaus aushalten.

Temperaturüberblick Die Temperaturen zeigen eine moderat warme Tendenz mit einer Mindesttemperatur von 24.82ºC und einem Maximum von 27.72ºC. Am Morgen erwartet uns ein angenehmer Start mit 24.82ºC. Die Tageshöchsttemperatur wird mit 26.58ºC am Mittag erreicht. Der Nachmittag wird mit 26.11ºC leicht abkühlen und für die nächtliche Erholung erwarten wir 25.11ºC. Gefühlte Temperaturen Unsere Wahrnehmung bei diesen Temperaturen wird etwas anders sein: morgens erwartet uns ein thermisches Gefühl von 25.39ºC, tagsüber wird es mit 26.58ºC etwas wärmer und am Nachmittag bleibt es bei 26.11ºC. Nachts wird es uns mit 25.61ºC ein wenig wärmer vorkommen als es tatsächlich ist. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Darüber hinaus haben wir einen anständigen atmosphärischen Druck von 1013 hPa und eine gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 68%. Der Wind ist relativ mild und weht mit einer Geschwindigkeit von 5.06 m/s in Richtung 66º mit Böen, die eine Geschwindigkeit von 4.86 m/s erreichen. Dieser leichte Wind, begleitet von einer Wolkendecke, welche 57% des Himmels bedeckt, und einer Regenwahrscheinlichkeit von 32%, sorgt für eine angenehme und erfrischende Atmosphäre auf der Insel. Genießen Sie den leicht kühleren Tag in Alcúdia und lassen Sie sich von dem leichten Regen erfrischen. Denken Sie daran, immer einen Regenschirm bei sich zu haben, da die Chancen für einen kleinen Schauer durchaus gegeben sind.