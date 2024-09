Die Bewohner von Port d'Andratx erwartet am heutigen 2. September 2024 ein überwiegend bewölkter Tag. Das Wetter ist zwar bewölkt, allerdings mit null Prozent Regenwahrscheinlichkeit, was einen regenfreien Tag sowohl für Einheimische als auch für Touristen garantiert. Die Temperaturen liegen dabei zwischen angenehmen 25,61ºC am frühen Morgen und einem Höchstwert von bis zu 27,19ºC. Dazu erwarten wir eine moderate Luftfeuchtigkeit von 69% und konstante Winde, die den Tag über nicht mehr als 5,28m/s erreichen.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf Die Temperatur in Port d'Andratx startet mit milden 25,61ºC am Morgen und steigt leicht auf etwa 26.76ºC am Tag an. Am Nachmittag bleibt es konstant bei etwa 26.75ºC und kühlt in der Nacht wieder auf gemäßigte 25.81ºC ab. Den Einwohnern wird empfohlen, sich auf die leicht variierenden Temperaturen einzustellen und passende Kleidung zu tragen. Gefühlte Temperaturen Die gefühlte Temperatur unterliegt leichten Schwankungen im Vergleich zur tatsächlichen Temperatur. Morgens bei 26,11ºC startend, steigt sie mittags auf 28,39ºC, bleibt nachmittags nahezu konstant bei 28,23ºC und fällt in der Nacht auf 26,48ºC. Dies bietet insgesamt ein angenehm gemäßigtes Klima für alle Aktivitäten im Freien. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wir beobachten einen stabilen Atmosphärendruck von 1013 hPa, typisch für diese Jahreszeit. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 69% bleibt die Luftfeuchtigkeit konstant und ist nicht zu hoch. Die Einwohner und Besucher von Port d'Andratx können leichte, aber konstante Winde mit einer Geschwindigkeit von 3,82 m/s in Richtung 124º und Böen von bis zu 5,28 m/s erwarten. Trotz der bewölkten Bedingungen mit einer Wolkendecke von 91% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, was die Chancen auf einen sonnigen Tag erhöht.