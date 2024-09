Begrüßen Sie einen neuen Tag mit unserer umfassenden Wettervorhersage für Santanyí am 2. September 2024. Die Insel steht unter einer hochnebelartigen Wolkendecke, die dem Himmel eine unverkennbare blasse Farbgebung verleiht. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von null verspricht der Tag, trocken zu bleiben. Ein Windhauch bringt eine erfreuliche Erfrischung in die schwülwarme Inselatmosphäre.

Temperaturspektrum für den Tag

Die Temperatur variiert im Laufe des Tages: Starten wir mit einer morgendlichen Kühle von 23.66ºC, bevor wir uns auf den Höhepunkt am Tag vorbereiten, wenn das Quecksilber auf bis zu 27.55ºC klettert. Der Nachmittag beschert uns mit 26.61ºC eine sanfte Abkühlung, bevor die Nachttemperatur auf 24.64ºC abfällt.

Gefühlte Temperaturen wesentlich höher

Während die eigentlichen Temperaturen bereits recht hoch sind, ist das gefühlte Klima aufgrund der Luftfeuchtigkeit und des Windes noch intensiver. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei 24.35ºC. Im Laufe des Tages steigt sie auf 29.5ºC an, bleibt am Nachmittag stabil und fällt nachts auf 25.27ºC ab. Kleiden Sie sich also entsprechend und suchen Sie nach Möglichkeit Schatten auf.

Weitere atmosphärische Bedingungen

Die Atmosphäre zeigt einen Druck von 1013 hPa, während die Luftfeuchtigkeit einen Prozentsatz von 67% erreicht. Der Wind bewegt sich in Richtung 76º mit einer leichten Brise von 4.96m/s und Böen von 6.43m/s. Die Wolkendecke beträgt 69% und daher ist es überwiegend bewölkt, jedoch ohne Aussicht auf Regen.

Wir werden Sie mit weiteren Updates auf dem Laufenden halten. Genießen Sie Ihren Tag in Santanyí!