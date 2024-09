Ein typischer Herbstbeginn steht bevor für die Bewohner und Besucher von Cala Rajada, denn für den 2. September 2024 prognostiziert unser Wettermodell eine überwiegend bewölkte Wetterlage. Trotz der Wolken verspricht der Tag jedoch, mit milden Temperaturen und einer niedrigen Regenwahrscheinlichkeit, angenehm zu werden. Die Temperaturspanne bewegt sich dabei zwischen angenehmen 24.93ºC am Morgen und einem Höchstwert von 26.39ºC.

Temperaturschwankungen durch den Tag

Unsere Prognose zeigt, dass der Morgen mit 24.93ºC beginnen wird. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur dann auf 26.22ºC an, um am Nachmittag leicht auf 26.03ºC abzukühlen. Die Nacht bringt schließlich kühlere Bedingungen mit einer gemessenen Temperatur von 25.11ºC. Trotz der Wolken gibt es also angenehme Temperaturen, die ideale Bedingungen zum Erkunden der wunderschönen Region bieten.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der tatsächlichen Temperaturen kann das gefühlte Klima oft variieren. Unsere Modelle zeigen für den Morgen ein gefühltes Thermometer von 25.49ºC, welches im Laufe des Tages auf 26.22ºC ansteigt. Der Nachmittag wird sich wie 26.03ºC anfühlen, während die Nacht mit 25.61ºC etwas wärmer empfunden wird. Es empfiehlt sich also, dem gefühlten Thermometer zu folgen und sich entsprechend zu kleiden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt schauen wir uns weitere wichtige meteorologische Aspekte an. Der Atmosphärendruck für den Tag wird bei 1013 hPa liegen und wir erwarten eine relative Luftfeuchtigkeitsrate von 70%. Die Bedingungen hinsichtlich Wind und Böen stellen sich wie folgt dar: Ein leichter Wind aus Richtung 58º wird mit einer Geschwindigkeit von 5.37m/s wehen, mit Windböen, die bis zu 5.72m/s erreichen können. Trotz einer Wolkendecke von 53% ist die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Tag äußerst niedrig mit 0%.

Somit kann man zusammenfassen, dass trotz der vorwiegend bewölkten Wetterlage der 2. September in Cala Rajada sowohl für Einheimische als auch für Urlauber angenehme Bedingungen bietet. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, egal ob Sie einen Spaziergang am Strand planen oder sich einfach nur im Freien entspannen möchten.