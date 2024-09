Verabschieden Sie sich von der strahlenden Sonne, denn die Wettervorhersage für den 3. September 2024 kündigt einen Übergang zu einem kühleren Klima an. Palma wird mit mäßigem Regen und Temperaturen von bis zu 29,65ºC kämpfen. Morgen-, Tag-, Nachmittag- und Nachttemperaturen variieren beachtlich und die Bewohner von Palma müssen sich auf eine Wolkenbedeckung von 43% einstellen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100%.

Temperaturen: Eine Achterbahnfahrt durch den Tag

Der frühe Morgen begrüßt uns bereits mit erfrischenden 23,37ºC. Den Höhepunkt erreicht die Hitze am Tage mit maximalen 29,65ºC, um am Nachmittag wieder auf 26,53ºC zu sinken. Mit 24,49ºC wird der Tag enden. Diese wechselnden Temperaturen erfordern eine vielseitige Garderobe und das eine oder andere wärmende Getränk.

Gefühlte Temperaturen: Ein etwas anderer Verlauf

Das thermische Gefühl kann sich oft von der realen Temperatur unterscheiden. An diesem Tag beginnen wir mit gefühlten 23,85ºC am Morgen, springen dann auf 30,84ºC am Tag, sinken am Nachmittag auf 26.53ºC und haben abends bequeme 24.95ºC. Die Unterschiede mögen gering sein, aber sie machen einen bemerkenswerten Unterschied im persönlichen Wohlbefinden aus.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Beflügelnde Details

Der atmosphärische Druck wird bei 1013 hPa liegen, ein normaler Wert für den maritimen Standort von Palma. Die Luftfeuchtigkeit wird mit einem Anteil von 52% für eine angenehme Atmossphäre sorgen. Ein besonderes Augenmerk verdienen die Windbedingungen: Mit einer Geschwindigkeit von 3,52m/s und Böen von bis zu 5,28m/s ist es ratsam, gut auf seine Sonnenschirme aufzupassen.