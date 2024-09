In der malerischen Stadt Sóller auf Mallorca, wird am 3. September 2024 etwas Niederschlag erwartet. Ein mäßiger Regen wird den Tag prägen, die Landschaft beleben und den Bewohnern und Besuchern eine willkommene Abwechslung zu der Hitze der vergangenen Wochen bringen. Trotz des Wetters erwarten wir immer noch angenehme Temperaturen zwischen 22,98ºC und 30,24ºC.

Der Temperatur Zyklus des Tages

Der Morgen startet mit milden 22.98ºC, steigt bis auf 29.92ºC am Tag, kühlt dann am Nachmittag auf 25.55ºC ab und ist nachts mit 23.62ºC immer noch angenehm warm. Es ist das perfekte Wetter, um den Tag in einem der örtlichen Cafés zu beginnen und den Abend mit einem gemütlichen Spaziergang durch die alten Gassen der Stadt ausklingen zu lassen.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der tatsächlichen Werte, kann die gefühlte Temperatur durchaus variieren. Frühmorgens werden 23.5ºC erwartet, während es am Tag auf gefühlte 31.41ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es mäßiger mit 26.01ºC und nächtlich mit 24.15ºC. Dieser Wärmeverlauf garantiert einen Tag voller energetischer Aktivitäten, unabhängig von der Regenwahrscheinlichkeit.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1014 hPa liegen, mit einer Luftfeuchtigkeit von etwa 53%. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 3.85m/s aus Richtung 79º und Böen von bis zu 4.34m/s sind zu erwarten. Eine detaillierte Analyse zeigt eine Wolkendecke von 52%.

Auch wenn die Regenwahrscheinlichkeit für diesen Tag bei 100% liegt, wird dies die Schönheit Sóllers in keinster Weise beeinträchtigen. Im Gegenteil, der Regen wird nur dazu beitragen, die Naturschönheit dieser malerischen Stadt hervorzuheben und sie noch attraktiver zu machen.