Heute begrüßen wir die Bewohner und Gäste von Alcúdia und der Umgebung mit leichtem Regen. Der Himmel ist mit einer Wolkendecke bis zu 39% bedeckt und das Risiko, von Regen überrascht zu werden, liegt bei 57%. Aber keine Sorge, das Wetter sollte nicht den ganzen Tag so bleiben, wir erwarten variierende Zustände und Temperaturen im Verlauf des Tages.

Temperaturen des Tages

Beginnen Sie den Tag gemäßigt mit 24,19ºC in den Morgenstunden. Die Temperatur steigt am Tag auf 27,66ºC, bevor sie am Nachmittag auf 26,17ºC sinkt. Sie sollten eine leichte Jacke für den Abend dabei haben, da die Temperaturen erwartungsgemäß auf 25,47ºC abfallen.

Gefühlte Temperaturen

Wir wissen alle, es geht nicht nur um die tatsächlichen Zahlen. Das gefühlte Wetter vermittelt oftmals das echte Erleben besser. Für heute können Sie morgens 24,73ºC erwarten, tagsüber wird es mit 29,16ºC etwas wärmer. Nachmittags kühlt es sich auf das Tagestief von 26,17ºC ab, bevor es nachts auf angenehme 26,03ºC ansteigt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck bleibt konstant bei 1014 hPa, was für stabile Wetterbedingungen sorgt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 62%, was angemessenen Komfort gewährleistet. Es weht ein leichter Wind in Form einer sanften Brise mit Geschwindigkeiten von 6,46 m/s in Richtung 32º und Böen von bis zu 5,28 m/s. Genießen Sie also Ihre Aktivitäten in Alcúdia unter diesen erfreulichen Bedingungen!