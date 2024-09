Bekannt für sein angenehmes mediterranes Klima lockt die malerische Stadt Santanyí auf der Sonneninsel Mallorca auch im September viele Urlauber an. Heute, am 3. September 2024, wird das Wetter in Santanyí erneut seinen zuverlässigen Charakter zeigen, obwohl der Himmel nicht ganz wolkenfrei ist. Leichter Regen ist zu erwarten, doch die Temperaturen bleiben mild und angenehm.

Temperaturen im Überblick

Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen einem sehr angenehmen Minimum von 23.91°C in den frühen Morgenstunden und einem Maximum von 28.39°C, das in der Mittagszeit erwartet wird. Darüber hinaus pendeln die Temperaturen am Tag bei durchschnittlichen 28.1°C, am Nachmittag bei 26.99°C und kühlen in der Nacht auf erträgliche 24.97°C ab.

Gefühlte Temperatur

Trotz des leichten Regens hält der leichte Luftzug die Wärme in Schach, was zu einer gefühlten Temperatur führt, die sich auf der Insel besonders angenehm anfühlt. Morgens liegt der Wert bei etwa 24.5°C, tagsüber steigt er auf 29.48°C, am Nachmittag hält er sich bei 28.44°C und kühlt nachts auf 25.56°C ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den atmosphärischen Druck betrifft, so erwartet man heute in Santanyí 1013 hPa, während die Luftfeuchtigkeit rund 59% beträgt. Ein leichter Wind aus Richtung 65° weht mit einer Geschwindigkeit von 5.5m/s und bringt gelegentlich Böen von 6.09m/s mit sich. Trotz des Wetters bleibt die Wolkendecke mit 17% relativ niedrig, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 47% liegt. Obwohl leichter Regen vorhergesagt ist, bietet Santanyí auf Mallorca immer noch die entspannte Urlaubsatmosphäre, die Sie von einem Aufenthalt in einer der schönsten Städte der Insel erwarten. Packen Sie also Ihren Regenschirm ein und genießen Sie den milden Tag am 3. September 2024 in Santanyí!