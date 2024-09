Im malerischen Port d'Andratx auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca erwartet uns heute ein Tag mit leichtem Regen. Trotz der Feuchtigkeit bleibt es mild, sodass die Temperaturen den Urlaubsgenuss nicht trüben sollten. Details zur Temperaturverteilung und Konditionen wie Luftfeuchtigkeit und Wind möchten wir Ihnen in den folgenden Absätzen präsentieren.

Temperaturen

Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen angenehmen 25,11°C am Morgen und maximal 27,69°C. Auch am Tag bleibt es mit 26,89°C und am Nachmittag mit 26,93°C sehr mild. Und auch die Nacht bietet mit 25,97°C eine angenehme Temperatur für einen Bummel durch den hübschen Hafenort.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl liegt morgens bei behaglichen 25,69°C und steigt tagsüber auf bis zu 28,44°C. Die nachmittägliche Hitze bringt gefühlte 28,82°C mit sich, bevor die Thermometer abends wieder auf 25,97°C heruntersinken. Die gefühlten Temperaturen bleiben also selbst bei leichtem Regen auf einem Niveau, das zu dieser Jahreszeit für Mallorca typisch ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 67% bietet der Tag ideale Bedingungen für einen entspannten Tag, auch wenn Sie leicht nass werden könnten. Der Wind weht mit 4,32 m/s aus Richtung 115° und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 5,5 m/s erreichen. Zum Abschluss soll noch die Wolkendecke von 59% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 97% erwähnt werden. Ein leichter Regenschauer könnte also Teil Ihres Tages in Port d'Andratx sein, aber lassen Sie sich dadurch nicht die Laune verderben – das gehört einfach zum Charme der Insel dazu. Also, nehmen Sie Ihren Regenschirm mit, wenn Sie sich heute auf den Weg machen, und genießen Sie den Tag in Port d'Andratx!