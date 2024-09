In Santa Ponsa auf Mallorca sollte man an dem Tag auf leichten Regen gefasst sein. Bereitet Euch auf einen Tag vor, an dem sich Sonne und Wolken abwechseln, die Feuchtigkeit jedoch beständig bleibt. Morgen beginnen wir mit einer Mindesttemperatur von 24.06ºC und erreichen im Laufe des Tages eine maximale Temperatur von 28.27ºC. Das thermische Gefühl kann allerdings dazu führen, dass es sich etwas wärmer anfühlt als die tatsächlichen Temperaturen auf dem Thermometer anzeigen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 91%, also vergesst nicht eure Schirme mitzunehmen!

Die Temperaturentwicklung im Laufe des Tages Der Tag beginnt mit 24.06ºC am Morgen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages bis auf 27.94ºC, bevor sie am Nachmittag auf 26.44ºC abfallen. Für die Nacht ist eine Abkühlung auf 25.08ºC zu erwarten. Trotz des leichten Regens werden wir die typische Wärme des mallorquinischen Spätsommers spüren. Die gefühlten Temperaturen im Vergleich Die gefühlten Temperaturen bleiben dem Gesamttemperaturtrend des Tages ähnlich, mit 24.58ºC am Morgen und einem Höchstwert von 29.36ºC am Tag. Am Nachmittag kühlt es sich auf gefühlte 26.44ºC ab und endet schließlich mit 25.55ºC in der Nacht. Trotz der Regenschauer ist der Tag immer noch wärmer, als er auf dem Thermostat scheint. Die Rolle von Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck beträgt 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit ist mit 60% relativ hoch, was zu dem Gefühl einer sehr feuchten Umgebung führt. Der Wind ist mit 4.08m/s aus Richtung 107º leicht bis moderat und Böen erreichen Spitzenwerte von bis zu 5.38m/s. Ein klassischer Tag auf der Insel, an dem der Wind genügend Kraft hat, um die Feuchtigkeit zu bewegen, aber nicht so stark ist, dass er ein Hindernis darstellt. Die Wolkendecke beträgt 55%, was für den gelegentlichen Regenschauer sorgt. Im Großen und Ganzen scheint der 3. September in Santa Ponsa ein typischer, angenehm feuchter Spätsommertag zu werden, der die Besucher sowohl mit Sonnenschein als auch mit gelegentlichem Regen verwöhnt.