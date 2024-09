In der malerischen Ortschaft Cala Rajada erwartet uns heute ein Tag mit mäßiger Bewölkung und angenehmen Temperaturen. Alle diejenigen, die das warme Klima Mallorcas und die mediterranen Brisen lieben, sollten sich auf den Tag freuen. Lassen Sie uns einen Blick auf die Details werfen.

Temperaturausblick: Angenehm mild

Die Tagestemperaturen bewegen sich heute in einem komfortablen Bereich. Der Tag beginnt mit einer Mindesttemperatur von 24.53ºC und erreicht seinen Höhepunkt mit einer maximalen Temperatur von 26.59ºC. Am Morgen erwarten wir 24.53ºC, tagsüber wird es bis auf 26.11ºC ansteigen, der Nachmittag wird etwas kühler bei 25.82ºC und die Nacht wird angenehme 25.56ºC garantieren.

Gefühlte Temperaturen: Sanfte Tage und milde Nächte

Werfen wir einen Blick auf das thermische Gefühl, das sich ein wenig von den eigentlichen Temperaturen unterscheiden kann. Am Morgen fühlen sich die 24.53ºC tatsächlich um ein halbes Grad wärmer an, mit gefühlten 25.05ºC. Tagsüber erwärmt sich die gefühlte Temperatur auf 26.11ºC, nachmittags sogar noch ein klein wenig mehr auf 26.36ºC. Die Nacht bringt eine gefühlte Temperatur von 26.18ºC, was nahezu dem tatsächlichen Wert entspricht.

Atmosphäre, Feuchtigkeit und Wind: Erfrischend und belebend

Die atmosphärischen Bedingungen sind ideal für einen Tag im Freien. Ein Atmosphärendruck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 68% sorgen für eine erfrischende Atmosphäre. Der Wind wird mit 6.34m/s aus einer Richtung von 40º wehen, mit Böen, die bis zu 5.91m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 32%, was eine leichte Bewölkung bedeutet und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei lediglich 2%.

Summiert man alles zusammen, so erwartet uns in Cala Rajada ein angenehmer, mäßig bewölkter Tag mit milden Temperaturen und erfrischendem Wind. Genießen Sie den Tag!