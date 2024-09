Herzlich willkommen zu unserer Wetterprognose für Palma, Mallorca. Unser heutiges Wetterbild am 4. September 2024 zeigt mäßigen Regen. Lassen Sie uns näher in die Details eintauchen und herausfinden, was Sie über Temperaturen, gefühlte Temperaturen und andere wichtige Wetterbedingungen für den heutigen Tag wissen müssen.

Temperaturen: Spanne zwischen 21°C und 29°C Die Temperaturen für Palma heute zeigen eine interessante Spanne. Wir erwarten eine minimale Temperatur von angenehmen 20.99°C und eine maximale Temperatur von wärmeren 28.62°C. Im Tagesverlauf können Sie folgenden Temperaturentrend erwarten: Am Morgen werden 22.7°C, am Tag 24.75°C, am Nachmittag 23.84°C und in der Nacht 21.11°C. Gefühlte Temperaturen: Ein angenehmer meteorologischer Verlauf Betrachten wir nun das thermische Gefühl für heute. Morgens werden Sie eine Temperatur von etwa 23.19°C spüren. Im Laufe des Tages klettert diese auf etwa 25.11°C und am Nachmittag können Sie mit 23.87°C rechnen. In der Nacht spüren wir dann etwa 21.23°C. Diese leicht abweichenden Zahlen im Vergleich zu den tatsächlichen Temperaturen berücksichtigen das sogenannte "Windchill" oder eben das gefühlte Temperaturerlebnis. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine bewegte atmosphärische Szene Die Atmosphäre in Palma zeigt heute einen Druck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von rund 70%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11.05m/s aus Richtung 352º und kann in Böen bis zu 14.64m/s erreichen. Der Himmel wird zu 29% von einer Wolkendecke bedeckt sein. Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass aufgrund der vorliegenden Bedingungen die Regenwahrscheinlichkeit heute bei 100% liegt. Vergessen Sie also nicht Ihren Regenschirm, wenn Sie das Haus verlassen! Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Palma, Mallorca, trotz des regnerischen Wetters!