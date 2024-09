Der heutige Tag auf Mallorca, und insbesondere in Sóller, beginnt mit Wetterbedingungen, die der Sonneninsel nicht ganz gerecht werden. An diesem Tag erwartet uns eine lluvia de gran intensidad, also ein starker Regen, der nicht nur den Freizeitspaß der Touristen, sondern auch die Arbeit der lokalen Bauern beeinflussen könnte. Die Temperaturen bleiben jedoch im angenehmen Bereich, mit Höchsttemperaturen bis zu 27,83 Grad Celsius und einem Tiefstwert von 19,89 Grad Celsius.

Temperaturen im Tagesverlauf Beginnen wir mit den erwarteten Temperaturen im Verlauf des Tages. Der Morgen startet in Sóller mit einer milden Temperatur von 22,1 Grad Celsius, die sich im weiteren Tagesverlauf kaum verändert. Am Tag erwarten wir eine leichte Abkühlung auf einen Wert von 22,02 Grad Celsius, am Nachmittag gehen die Temperaturen weiter auf 21,56 Grad Celsius zurück. Die kühle Nacht lädt mit 20,47 Grad Celsius zum Verweilen unter freiem Himmel ein - vorausgesetzt, der starke Regen lässt dies zu. Gefühlte Temperaturen Im Folgenden beschäftigen wir uns mit der gefühlten Temperatur, die das tatsächliche Wohlbefinden der Menschen häufig besser widerspiegelt als die eigentliche Temperatur. Am Morgen liegt diese bei 22,66 Grad Celsius und sinkt dann im Laufe des Tages leicht auf 22,39 Grad Celsius. Der Nachmittag bringt eine gefühlte Temperatur von 21,68 Grad Celsius mit sich, die Nacht schließt mit einem Wert von 20,71 Grad Celsius. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind. Der Druck beträgt stabil 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 81%. Demnach bleibt es trotz des Regens verhältnismäßig trocken. Für heute ist ein frisches Luftchen zu erwarten. Der Wind erreicht eine Geschwindigkeit von 8,23 m/s in Richtung 325 Grad, mit Böen bis zu 9,53 m/s. Der Himmel präsentiert sich mit einer Wolkendecke von 33%, doch die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 100% stehen - der Regen ist also sicher. Sollten sich die Wetterbedingungen ändern, werden wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Aber für den Moment empfehlen wir den Einwohnern und Besuchern von Sóller, sich auf einen Tag mit starkem Regen einzustellen.