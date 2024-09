Ein großer Schirm wird definitiv Ihr guter Freund sein, denn der heutige Tag in Alcúdia, Mallorca, wird von mäßigem Regen dominiert. Die morgendliche Wärme leitet einen feuchten Tag mit einer Niederschlags-Wahrscheinlichkeit von 100% ein. Trotz des Regens ist der Tag mit einem Temperaturbereich von 20.73ºC bis zu 26.86ºC durchaus milde gestimmt.

Überblick über die Temperaturen

Der kühle Morgen begrüßt uns mit einer Temperatur von 24.5ºC. In den Mittagsstunden klettert die Temperatur auf bis zu 26.86ºC. Am Nachmittag wird die Temperatur dann auf mildere 23.79ºC fallen, während die nächtliche Kühle uns auf ein Niveau von 22.3ºC bringt.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Gleich morgens fühlt es sich wie 25.17ºC an, was einer milden Frische entspricht. Tagsüber steigt das gefühlte Thermometer auf bis zu 28.18ºC. Später am Nachmittag gleicht sich das Barometer aus und es fühlt sich wie 23.95ºC an. Nachts herrrschen Temperaturen von gefühlten 22.57ºC vor.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nun zu den technischeren Aspekte des Wetters: der Atmosphärendruck liegt bei 1012 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 64% ist zu erwarten. Der Wind bläst aus 325º Richtung mit einer Geschwindigkeit von 14.54m/s und in Böen kann er sogar auf bis zu 17.17m/s ansteigen. Die Wolkendecke liegt bei 44%, was signalisiert, dass der Himmel sichtbar ist, aber zum größten Teil bewölkt sein wird.

Behalten Sie also Ihren Schirm fest im Griff und genießen Sie den herbstlichen Charme von Alcúdia unter den grauen Wolken und dem leichten Plätschern des Regens. Trotz der launenhaften Wetterbedingungen hat Alcúdia immer noch viel zu bieten. Genießen Sie Ihren Aufenthalt!