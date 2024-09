Zum Beginn des Septembers zieht nicht nur in die Ferienorte der Insel, sondern auch in Cala Millor ein gemäßigtes Wetter ein. Es gilt, den Regenschirm nicht zu vergessen! Die Vorhersagen künden nämlich von mäßigem Regen, einer bedeckten Wolkendecke von nur 3% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%!

Eine Bandbreite an Temperaturen

Die Temperaturen zeigen sich in einer milden Range. Die minimale Temperatur liegt bei 21.94°C, während die maximale Temperatur auf bis zu 25.93°C klettern wird. Im Laufe des Tages erwartet uns ein sanfter Wandel: Der Morgen begrüßt uns mit 23.69°C, um dann am Höhepunkt des Tages auf 25.93°C zu klettern. Am Nachmittag kühlt es sich auf 22.48°C ab, und auch die Nacht bleibt mit 22.12°C mild.

Das Gefühl auf der Haut

Aber wie fühlt sich dieser Tag denn tatsächlich an? Das thermische Gefühl - oder wie wir Meteorologen es nennen, die "gefühlte Temperatur" - bringt uns morgens auf wohlige 24.2°C. Im Verlauf des Tages, zur warmsten Zeit, werden wir uns auf 26.38°C einstellen müssen. Der Nachmittag führt uns auf eine gefühlte Temperatur von 22.64°C und die Nacht beschert uns mildes 22.35°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck beträgt recht konstante 1012 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird bei mittleren 69% liegen. Dazu gesellt sich ein moderater Wind. Mit einer Geschwindigkeit von 12.47m/s und in Richtung 335º weht er über die Insel, wobei Böen sogar bis zu 14.83m/s erreichen können.

Zusammengefasst erwartet die Einheimischen und Besucher in Cala Millor also ein feuchter, aber milder Septemberbeginn mit angenehmen Temperaturen und einem frischen Wind. Ausgerüstet mit Regenschirm und wetterfester Kleidung steht einem Strandspaziergang trotz der Vorhersage nichts im Weg!