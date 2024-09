Die Perle der Balearen, Port d'Andratx, erwartet heute, am 4. September, ein Wetter, das bei Inselbewohnern und Touristen zum Gespächsthema werden könnte. Denn es soll ein mäßiger Regen aufkommen, obwohl die Temperaturen nicht allzu niedrig sind. Für diejenigen, die ihren Urlaub oder Alltag mit Aktivitäten unter freiem Himmel planen, kann dieser nicht ganz sommerliche Tag eine Herausforderung darstellen.

Die Temperaturen in Zahlen

Das Thermometer in Port d'Andratx zeigt heute eine minimale Temperatur von 21.27ºC und maximale 26.53ºC. Am Morgen wird es 24.42ºC, am Tag 21.27ºC, am Nachmittag 22.9ºC und in der Nacht 23.09ºC sein. Diese Werte sind zwar im gemäßigten Bereich, aber die Niederschlagsbedingungen könnten den geplanten Badespaziergang oder die Fahrt entlang der Küste beeinträchtigen.

Das gefühlte Temperatur

Die gefühlten Temperaturen stehen im Einklang mit den tatsächlichen Werten auf dem Thermometer. Morgens kann man ausgehend von den prognostizierten 24.98ºC schon auf einen kühlen Tag schließen. Am Tag fühlt sich die Luft bei 21.59ºC sogar etwas frisch an. Gegen Nachmittag erwarten wir 23.13ºC und in der Nacht bleiben wir bei den gemäßigten 23.33ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den genannten Temperaturbedingungen haben wir einen Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 82%. Das ist ein spürbares Indiz für den mäßigen Regen, der sich über Port d'Andratx ausbreitet. Der Wind wird heute eine beachtliche Rolle spielen, mit Geschwindigkeiten von 17.52m/s in Richtung 354º und Böen von 16.95m/s. Eine Wolkendecke von 38% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% vervollständigen das meteorologische Bild des Tages.