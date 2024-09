Bon dia, liebe Wetterbeobachter! Für den heutigen Tag verharren wir in Santanyí, unserer idyllischen Gemeinde an der malerischen Südostküste Mallorcas. Es sieht so aus, als ob der heutige Wettermix ein bisschen von allem mitbringt - angenehme Temperaturen, ergiebigen Regen und eine ordentliche Portion Luftfeuchtigkeit. Alle, die bereits ihre Gedanken auf eine Verlängerung des Sommers gerichtet haben, möchten vielleicht noch einmal ihre Pläne überdenken.

Unsere Temperaturprognose

Unsere Temperaturen schwanken heute zwischen angenehmen 22,55ºC in der Nacht und warmen 27,39ºC am Tag. Es erwartet uns ein aufgefrischter Morgen mit Temperaturen um die 23,55ºC, während wir am Nachmittag in den Bereich von 25,43ºC zurückfallen werden. Sorgen Sie dafür, dass Sie gut vorbereitet sind, um das Beste aus diesem Temperaturband zu machen.

Wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt

Die Thermik sorgt auch heute für eine wohltuende Atmosphäre: Morgens fühlt es sich nämlich an wie 24,08ºC, steigert sich am Tag auf 29,04ºC und senkt sich am Nachmittag auf 25,52ºC, bevor es sich in der Nacht bei gefühlten 22,71ºC einpendelt. Vergessen Sie nicht, sich entsprechend zu kleiden!

Ein Check auf die Luft- und Windverhältnisse

Die atmosphärischen Bedingungen sind auch interessant. Wir haben einen Atmosphärendruck von 1012 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 65%. Der Wind wird mit 7,34m/s aus Richtung 16º wehen, mit Böen, die bis zu 7,43m/s erreichen können. Und obwohl die Wolkendecke lediglich 0% beträgt, strömt mäßiger Regen herab: Die Regenwahrscheinlichkeit ist 100%.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung für Ihre täglichen Wetterupdates, damit Sie den Tag optimal planen können. Denken Sie daran, Regenschirme bereit zu halten und genießen Sie trotz des Regens Ihren Tag in Santanyí!