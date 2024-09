Der idyllische Küstenort Cala Rajada auf Mallorca erwartet am 4. September 2024 mäßigen Regen. Mit minimalem Temperaturschwankungen, wird dies einen angenehmen Tag für Einheimische und Besucher ermöglichen, die sich auf kühlere Temperaturen nach dem heißen Sommer freuen. Ziehen Sie Ihre Regenjacke an und machen Sie sich bereit, die frische Luft und das ruhige Wetter zu genießen.

Temperatur: Angenehm und erfrischend

Die prognostizierten Temperaturen für den Tag reichen von einer angenehmen Mindesttemperatur von 21,99ºC bis zu einer Höchsttemperatur von 26,03ºC. Der Morgen beginnt bei bequemen 24,49ºC, die Temperatur steigt langsam auf 26,03ºC Mittagstemperatur an, ehe sie am Nachmittag auf 22,59ºC abfällt. Die Nachttemperaturen bleiben kaum verändert bei 22,79ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein Beinahe-Herbsttag

Bereiten Sie sich auf ein thermisches Gefühl vor, das den ganzen Tag über eher herbstlich ist. Am Morgen wird das thermische Gefühl auf 25,06ºC geschätzt, das auf 26,03ºC am Tag klettert und auf 22,81ºC Am Nachmittag fällt. Die Nacht verspricht eine angenehme gefühlte Temperatur von 23,06ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine frische Brise erwartet

Der atmosphärische Druck für den Tag wird auf 1012 hPa prognostiziert. Die erwartete Luftfeuchtigkeit beträgt 70%, was den erfrischenden Regen ergänzt. Der Wind wird mit 13,9 m/s aus Richtung 309º wehen, mit Böen bis zu 15,55 m/s. Mit einer prognostizierten Wolkendecke von nur 5% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, wird es ein eher bewölkter, regnerischer Tag sein. Also packen Sie Ihren Regenschirm ein und atmen Sie tief die frische, regengetränkte Luft ein!