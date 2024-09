Wir haben eine detaillierte Wettervorhersage zusammengestellt, um Ihnen einen informativen Überblick über die Wetterbedingungen in Santanýi zu geben. Egal ob Sie einheimisch sind oder ein Reisender, der dieses malerische und charmante Städtchen auf Mallorca besucht, diese aktuelle Wettervorhersage wird sicherlich nützlich sein. Unser Fokus liegt auf den Temperaturen, den gefühlten Temperaturen sowie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Außerdem geben wir einen Ausblick auf die Regenwahrscheinlichkeit.

Temperaturen in Santanyí

Die Tageshöchsttemperatur wird voraussichtlich 25.8ºC erreichen, während die Nachttemperaturen auf frische 20.81ºC fallen. Speziell die frühen Morgenstunden starten mit 20.81ºC, während die Temperaturen im Tagesverlauf auf 25.04ºC ansteigen. Am Nachmittag können wir mit Temperaturen von etwa 25.12ºC rechnen und in den Abendstunden wird das Thermometer auf angenehme 23.73ºC heruntergehen.

Gefühlte Temperaturen in Santanyí

Die gefühlten Temperaturen orientieren sich eng an den tatsächlichen Temperaturen, mit einem kleinen Unterschied. Am Morgen fühlt es sich an wie 21.09ºC, während es sich tagsüber bei etwa 25.11ºC stabilisiert. Am Nachmittag steigt die gefühlte Temperatur leicht auf 25.18ºC an und pendelt sich bei 23.96ºC ein, sobald die Sonne untergeht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Santanyí

Der atmosphärische Druck in Santanyí beträgt 1012 hPa und wird von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58 % begleitet. Es wird erwartet, dass der Wind aus Richtung 93º mit einer Geschwindigkeit von 5.05m/s weht. Es können jedoch Böen von bis zu 6.35m/s auftreten. Diejenigen unter Ihnen, die vorhaben, einen Spaziergang zu machen, werden eine leichte Brise am Himmel bemerken. Bitte beachten Sie, dass wir zwar leichten Regen erwarten, doch beträgt die Regenwahrscheinlichkeit nur 34 %. Die Wolkendecke wird bei etwa 18 % liegen, sodass Sie durchaus auch einige Sonnenstrahlen erwischen könnten. Egal, ob Sie einen Spaziergang planen oder einfach nur den Tag genießen möchten, diese Wettervorhersage sollte Ihnen dabei helfen, Ihre Pläne zu schmieden und das Beste aus dem Tag in Santanyí am 5. September 2024 zu machen.