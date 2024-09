Willkommen zur heutigen Wettervorhersage für Palma, Mallorca. Trotz eines überwiegend bewölkten Himmels bleibt es trocken, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages, bieten aber dennoch einen angenehmen Übergang vom Sommer zum Frühherbst.

Die Temperaturen: von mild bis gemäßigt

Der Tag beginnt mild, mit morgendlichen Temperaturen um die 21.04ºC, und erreicht am Tag einen Höchstwert von 25.66ºC. Erwarten Sie am Nachmittag eine leichte Abkühlung auf 24.76ºC und in der Nacht wird es auf 22.07ºC abkühlen. Die heutigen Temperaturen liegen somit zwischen 20.76ºC und 25.95ºC.

Gefühlte Temperaturen: dem Thermometer nahe

Passend zu den Temperaturangaben wird die gefühlte Temperatur ebenfalls im angenehmen Bereich liegen. Morgens können Sie mit gefühlten 21.18ºC rechnen. Tagsüber steigt diese dann auf 25.61ºC und sinkt nachmittags auf 24.7ºC. In der Nacht müssen Sie sich dann auf einen gefühlten Temperaturabfall auf 22.16ºC einstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: das i-Tüpfelchen

In Ergänzung zur Temperatur runden die heutigen Werte für Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind das Wettergeschehen ab. Ein standardmäßiger Atmosphärendruck von 1012 hPa trifft auf eine moderate Luftfeuchtigkeit von 51%. Das sanfte Wehen des Windes erreicht 4.14 m/s in Richtung 66º, wobei Windböen von bis zu 5.73 m/s möglich sind. Trotz der Bewölkung – 55% der Wolkendecke ist bedeckt – bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null.

Bleiben Sie mit uns in Sachen Wetter auf dem Laufenden, sei es Sonnenstrahlen oder Wolken über Palma, wir versorgen Sie mit den neuesten Informationen.