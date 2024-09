Am 5. September 2024 präsentiert sich das Wetter in Sóller unter einer Wolkendecke, die das Himmelspanorama zu 70% überzieht. Es bleibt überwiegend trocken mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit von 12%. Besucher und Einheimische können ein Klima mit mäßigen Temperaturen erwarten, das den Tag angenehm gestaltet. Trotz der bewölkten Bedingungen, scheint der Sommer in Sóller noch nicht ganz seinem Ende zuzugehen.

Temperaturen im Tagesverlauf

Die Temperatur variiert an diesem Tag zwischen einer Minimumtemperatur von 19,79ºC und einer Maximumtemperatur von 25,2ºC. Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von rund 20ºC, die sich im Tagesverlauf auf etwa 24,2ºC erhöht. Im Laufe des Nachmittags bleibt die Temperatur nahezu konstant bei 24,24ºC, wobei sie in der Nacht auf etwa 20,9ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so steht uns ein relativ milder Tag bevor. Am Morgen können wir mit einer gefühlten Temperatur von rund 20,09ºC rechnen. Tagsüber steigt diese auf etwa 24,11ºC an und erreicht ihren Höhepunkt am Nachmittag mit etwa 24,16ºC. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf etwa 20,98ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf den Atmosphärendruck verzeichnen wir an diesem Tag einen Wert von etwa 1013 hPa. Die erwartete Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 55%, was ein relativ trockenes Klima impliziert und somit für gute Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten sorgt. Der Wind bläst mit einer mäßigen Geschwindigkeit von etwa 2,63m/s aus Richtung 296º und kann Böen von bis zu 3.56m/s erreichen. Hier in Sóller genießen wir bereits die Schönheiten des Spätsommers. Sogar unter einem überwiegend bewölkten Himmel bleibt die Landschaft atemberaubend und die Temperaturen angenehm. Unabhängig von der Wetterprognose - Sóller ist immer eine Reise wert.