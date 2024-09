In der wunderschönen Stadt Alcúdia auf unserer geliebten Insel Mallorca, erwartet uns am heutigen 5. September geschmeidiges Wetter mit mäßigen Temperaturen und einem Hauch von Regen. Die charakteristische Wärme des Mittelmeers hält an, auch wenn der Herbst nicht mehr weit ist. Bleiben Sie mit uns, während wir die spezifischen Wetterbedingungen, die uns heute bevorstehen, genauer unter die Lupe nehmen.

Temperaturen im Wandel Die Temperatur läuft heute auf Hochtouren. Uns erwartet eine minimale Temperatur von 21,64ºC und maximal bis zu 25,15ºC. Am Morgen werden Temperaturen von etwa 21,7ºC erwartet, während der Tag uns auf 24,89ºC erwärmt. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 23,21ºC und bleibt in der Nacht bei runden 23,09ºC. Das Gefühl der Temperatur Aber wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Morgens werden wir ein thermisches Gefühl von 21,83ºC empfinden, das sich im Laufe des Tages auf 24,84ºC erhöht. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer leicht auf 23,18ºC und steigt nachts ein wenig auf 23,36ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Atmosphäre zeigt uns heute einen Druck von 1012 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 54%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,18m/s und kommt aus der Richtung von 4º. Böen werden heute mit einer Geschwindigkeit von 4,29m/s erwartet. Die Wolkendecke liegt bei 51% und die Regenwahrscheinlichkeit bei 95%, daher sollten Sie nicht vergessen, Ihren Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie heute aus dem Haus gehen.