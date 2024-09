Der Herbst zeigt sich in Cala Millor auf Mallorca im besten Licht, doch mit leichten Regenschauern heute, am 5. September 2024, bricht eine erfrischende Periode an. Bei Temperaturen zwischen 20.86ºC und 24.32ºC können Besucher und Einheimische trotzdem das milde Wetter genießen.

Temperaturüberblick über den Tag Den Tag beginnen wir mit angenehmen 20.86ºC am Morgen. Während des Tages erwartet uns ein Maximum von 24.26ºC, während der Nachmittag mit 23.83ºC etwas kühler bleibt. In der Nacht bleibt es mit 23.35ºC weiterhin mild. Dennoch raten wir, den Regenschirm nicht zu vergessen! Gefühlte Temperaturen Auch wenn der Thermometer 20.86ºC am Morgen zeigt, wird das thermische Gefühl aufgrund der Luftfeuchtigkeit eher bei 21.01ºC liegen. Tagsüber fühlen sich die 24.26ºC wie angenehme 24.33ºC an, wohingegen es am Nachmittag mit gefühlten 23.94ºC etwas kühler wird. Nachts können Sie sich auf eine gefühlte Temperatur von 23.54ºC einstellen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen bleiben mit einem Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61% stabil. Ein mäßiger Wind weht mit durchschnittlich 5.64m/s aus Richtung 348º, es sind jedoch Böen von bis zu 7.25m/s möglich. Trotz der leichten Regenschauer beträgt die Wolkendecke nur 30%, wodurch die Sonne immer mal wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wird. Alles in allem, bleiben Sie immer vorbereitet und lassen Sie sich von den "leichten Regenschauern" nicht den Tag versauen. Genießen Sie das wunderschöne Cala Millor!