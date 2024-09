Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht für Port d'Andratx auf der wundervollen Insel Mallorca. Heute, am 5. September 2024, erwarten uns leichter Regen und durchschnittliche Temperaturen, die ideal für einen gemütlichen Tag unter der wolkigen mallorquinischen Sonne sind.

Die Temperaturen des Tages

Die morgendlichen Temperaturen in Port d'Andratx beginnen bei angenehmen 23.64ºC. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf moderate 24.16ºC. Am Nachmittag bleibt die Temperatur mit 24.26ºC nahezu konstant, bevor sie am Abend auf 23.81ºC sinkt. Die Höchsttemperatur des Tages wird dabei 24.41ºC betragen, während das Thermometer nachts nicht unter 23.01ºC fallen wird.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der kühlen Temperaturen wird das thermische Empfinden im Laufe des Tages bei etwa 24.12ºC liegen. Morgens starten wir mit gefühlten 23.68ºC, während das Gefühl am Nachmittag bei 24.15ºC liegt. Die Nacht kühlt sich auf gefühlte 23.97ºC ab.

Der Einfluss von Druck, Feuchtigkeit und Wind auf das Wetter

Der atmosphärische Druck für heute beträgt 1013 hPa, was typisch für die Region ist. Die Luftfeuchtigkeit von 57% sorgt für eine angenehme Frische. Der Wind aus Richtung 91º wird mit einer Geschwindigkeit von 5.34m/s wehen und kann Böen mit bis zu 6.39m/s erreichen. Obwohl die Wolkendecke heute 35% beträgt, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit nur 27%, was auf vereinzelte, leichte Regenschauer hindeutet.

Also packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie den entspannten Tag in Port d'Andratx. Bleiben Sie dran für unsere aktuellsten Wetterupdates und Vorhersagen.