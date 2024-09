Inmitten der atemberaubenden Insel Mallorca begeistert Santa Ponsa mit seiner spektakulären Landschaft und seinem schönen Wetter. Die Wettervorhersage für den heutigen Tag, den 5. September 2024, verspricht mäßig bewölkten Himmel und milde Temperaturen, ideal für Spaziergänge und Entdeckungstouren durch den Ort. Mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 9% bleibt die Regenwolke fern, und die Sonne behält die Oberhand.

Heutige Temperaturspanne

Die Thermometer werden heute eine minimale Temperatur von 21,88ºC und eine maximale von 25,43ºC anzeigen. Der Morgen startet mit milden 22,67ºC, und die Temperatur steigt bis mittags auf 25,13ºC. Am Nachmittag kühlt sie leicht auf 24,65ºC ab und bleibt während der Nacht konstant bei 22,67ºC.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wir alle wissen, ist die tatsächliche Temperatur nicht immer das, was wir fühlen. Die gefühlte Temperatur am Morgen wird bei etwa 22,77ºC liegen, während sie tagsüber auf 25,06ºC ansteigt und am Nachmittag leicht auf 24,53ºC abfällt. Für die Nacht wird eine gefühlte Temperatur von 22,79ºC erwartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die Atmosphäre betrifft, so erwarten wir einen Atmosphärendruck von 1012 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 52%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,12 m/s aus Richtung 83º und in Böen erreicht er sogar 6,86 m/s. Der Himmel wird zu etwa 44% bewölkt sein. Halten Sie also Ihre Sonnenbrille bereit und genießen Sie die angenehme Brise, während Sie die natürliche Schönheit Santa Ponsas bewundern. Mit seinem charmanten Wetter ist Santa Ponsa definitiv eine perlende Oase auf unserer wunderschönen Insel Mallorca.