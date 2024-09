Guten Morgen, liebe Wetterbeobachter! Willkommen zu unserer täglichen Wetterprognose für den malerischen Ort Cala Rajada. Heute, am 5. September 2024, rechnen wir mit frischen Temperaturen und Lichtregen.

Die zauberhafte Rückkehr milder Temperaturen

Die Temperaturen in Cala Rajada bleiben heute angenehm mild mit einer Mindesttemperatur von 21.55ºC und einem Höchstwert von 24.06ºC. Der Morgen begrüßt uns mit 21.57ºC, während wir am Tag mit angenehm warmen 24.06ºC rechnen können. Der Nachmittag zeigt sich auch großzügig und bietet 23.71ºC, schließlich kühlt sich die Nacht leicht auf 23.75ºC ab.

Die gefühlte Temperatur

Trotz der objektiven Temperaturen, spielt unser Gefühl uns manchmal kleine Streiche. So werden wir morgens ein Gefühl von 21.71ºC empfinden, tagsüber fühlt es sich wie 24.19ºC an. Der Nachmittag bleibt seinem Ruf treu und bringt ein Gefühl von 23.89ºC, die Nacht kühlt sich gefühlt auf 23.98ºC ab.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und der liebenswerte Wind

Abgesehen von den herrlichen Temperaturen, bietet die atmosphärische Leistung heute weitere Höhepunkte. Der Atmosphärendruck liegt bei soliden 1012 hPa - optimal für all Ihre geplanten Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit beträgt gemäßigte 64%, was eine angenehme Frische verspricht. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit einem konstanten Luftstrom von 6.1m/s aus Richtung 349º moderat, und die Böen werden bis zu 7.1m/s erreichen. Alles in allem gestaltet sich der Tag damit relativ windstill. Die Wolkendecke ist recht locker mit nur 21% bedeckt, was den Himmel trotz der leichten Regenwahrscheinlichkeit von 64% sichtbar lässt. Wir hoffen, dass Sie den Tag in Cala Rajada trotz des leichten Regens genießen können. Bleiben Sie mit uns für aktuelle Wetterupdates in Verbindung und vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht!