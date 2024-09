Willkomen zur Wettervorhersage für die idyllische Stadt Cala Millor auf der wunderschönen Insel Mallorca. Mit vereinzelten Wolken, die den ansonsten klaren Himmel überspannen, wird der 06. September 2024 die ideale Kulisse für jene darstellen, die einen Tag am Strand planen oder einen Spaziergang in der belebten Innenstadt genießen möchten.

Temperaturen durch den Tag

Mit einer minimalen Temperatur von 23.25ºC und einer maximalen Temperatur von 25.83ºC, zeichnet sich ein komfortables Klima ab. Der Morgen beginnt mit einem sanften 23.43ºC, das auf 25.24ºC am Mittag ansteigt. Die Temperatur bleibt am Nachmittag konstant bei 25.19ºC und erreicht am Abend ihren Höhepunkt mit angenehmen 25.83ºC.

Gefühlte Temperaturen: Nicht nur Zahlen zählen

Die gefühlte Temperatur, die oft von der tatsächlichen Temperatur abweicht und von Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit beeinflusst wird, wird erwartungsgemäß über dem tatsächlichen Wert liegen. Morgens starten wir mit wohligen 23.71ºC, die sich im Tagesverlauf auf 25.65ºC erhöhen. Der Nachmittag bringt ein leichtes Ansteigen auf 25.88ºC und in der Nacht wird es mit 26.61ºC noch wärmer.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Zu den Details

Der Luftdruck wird konstant bei 1009hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70 Prozent, was zu einem angenehm feuchten Klima führt, das die Hitze des Tages etwas mildert. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7m/s aus Richtung 122º, mit gelegentlichen Böen von bis zu 7.59m/s. Obwohl die Wolkendecke etwa 28% beträgt, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, was auf einen trockenen Tag hindeutet.