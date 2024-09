Ein typischer Frühherbsttag erwartet uns in Port d'Andratx, Mallorca, mit überwiegend bewölktem Himmel, mäßiger Feuchtigkeit und erfrischenden Winden. Mitten in der schönen Insel Mallorca bleibt das Thermometer immer noch nahe an den reizvollen Sommerwerten. Wir gehen detaillierter auf diese Vorhersage ein und sehen uns die Temperaturen, das thermische Gefühl, den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind genauer an.

Temperaturen durch den Tag Der Tag beginnt mit einer milden morgendlichen Temperatur von 23.51ºC. Wie wir es vom Frühherbst in Port d'Andratx erwarten, steigt die Temperatur im Laufe des Tages auf angemessene 26.05ºC. Am Nachmittag erreichen wir einen Höhepunkt von 26.42ºC. Sobald die Sonne untergeht, bleibt es mit 25.97ºC angenehm Das thermische Gefühl Trotz der bewölkten Bedingungen wird das thermische Gefühl der Temperaturen recht stabil sein. Morgens fühlen sich 23.51ºC tatsächlich wie 23.9ºC an. Tagsüber bleibt dieses Gefühl, mit gefühlten 26.05ºC am Mittag und 26.42ºC am Nachmittag, ziemlich konstant. In der Nacht können wir mit einem Thermogefühl von 25.97ºC rechnen. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck beläuft sich auf 1008 hPa, gekoppelt mit einer Luftfeuchtigkeit von 75%, die den Tag relativ feucht halten wird. Ein frischer Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.59 m/s aus Richtung 135º, mit Böen von bis zu 8.35 m/s. Trotz einer Wolkendecke von 55% ist für den 6. September 2024 keine Regenwahrscheinlichkeit vorgesehen; es bleibt also ein überwiegend bewölkter, aber trockener Tag in Port d'Andratx.