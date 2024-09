Ein gemischtes Wetterschauspiel erwartet die Bewohner und Besucher von Santanyí am 06. September 2024. Die Vorhersage sagt überwiegend bewölkte Bedingungen voraus. Aber keine Sorge, die Temperaturen bleiben weiterhin warm und angenehm, ideal für leichtes Sightseeing oder Entspannen an den malerischen Stränden, die Santanyí zu bieten hat. Lassen Sie uns in die Details der Wetterlage eintauchen.

Temperaturverlauf im Detail Der Tag beginnt früh morgens mit einer angenehmen Temperatur von 23.66ºC. Wie wir näher in die Mittagsstunden hinein gehen, sehen wir einen leichten Anstieg auf 25.55ºC. Der Nachmittag hält an diesem kleinen Aufwärtstrend fest und steigert sich auf 26.11ºC, während diese Wärme in die Nacht hinein bei 26.1ºC bestehen bleibt. Der Höchstwert wird voraussichtlich 27.39ºC betragen. Die Übernachtungstemperaturen bleiben warm, ohne zu drückend zu werden. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen, eine Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit, werden den ganzen Tag recht konsistent sein. Morgens werden 24.04°C erwartet, während der Tag mit einem weiteren kleinen Anstieg auf 26.09°C warm bleibt. Der Nachmittag und die Nacht halten sich weiterhin bei 26.11°C bzw. 26.1°C. Die Strandeinheimischen und Besucher können sich freuen, der Tag scheint perfekt für einen Besuch des Ozeans zu sein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wir erwarten einen Atmosphärendruck von 1009 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 74%. Diese Bedingungen können leichtes Unbehagen bei empfindlichen Personen auslösen, sind aber im Allgemeinen für die meisten Menschen erträglich. Der Wind wird aus Richtung 110º mit einer Geschwindigkeit von 6.91m/s wehen. Zudem sind Böen von bis zu 7.93m/s zu erwarten. Die Wolkendecke wird voraussichtlich bei 52% liegen und es ist kein Regen zu erwarten. Zusammenfassend ist es ein typischer Herbsttag in Santanyí, angenehm und perfekt, um die natürliche Schönheit der Umgebung zu genießen. Denken Sie daran, entsprechende Sonnenschutzmaßnahmen zu treffen, wenn Sie vorhaben, Zeit im Freien zu verbringen, und bleiben Sie stets wachsam gegenüber potenziellen Wetteränderungen.