Für all diejenigen, die das bevorstehende Wochenende in der idyllischen Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca verbringen wollen, haben wir gute Nachrichten. Die Wetterprognose verspricht einen angenehm warmen Tag mit nur wenigen Wolken am Himmel. Tagsüber werden die Temperaturen zwischen 23,62 ºC und 26,26 ºC liegen, ideal, um einen Strandtag zu genießen oder die charmanten Straßen der Stadt zu erkunden. Und obwohl es ein paar Wolken geben wird, wird es keinen Regen geben, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt.

Angenehme Temperaturen erwarten Sie

Um etwas genauer zu sein, gegen Morgen erwartet uns eine Temperatur von etwa 23,93ºC – ein frischer Start in den Tag. Im Laufe des Vormittags steigt das Thermometer leicht an und erreicht um die Mittagszeit etwa 25,56ºC. Diese angenehme Wärme bleibt während des gesamten Nachmittags bestehen, mit einer erwarteten Temperatur von etwa 25,44ºC. Und auch die Nacht bleibt warm mit etwa 26,26ºC.

Mit leichtem Thermalgefühl

Das thermische Gefühl, das auch als "gefühlte Temperatur" bekannt ist, gibt an, wie das Wetter tatsächlich auf unseren Körper wirkt. Morgens spürt man eine erwartete "gefühlte Temperatur" von 24,26ºC und im Laufe des Tages wird sich diese auf etwa 26ºC erhöhen. Nachmittags wird das Gefühl bei etwa 26,15ºC liegen und in der Nacht wird es sich aufgrund der Höchsttemperatur von 26,26ºC kaum verändern.

Mit einem angenehmen Luftdruck und -feuchtigkeit

Zum Luftdruck werden wir einen Wert von etwa 1009 hPa haben, was ziemlich normal und angenehm ist. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 70% liegen, was bedeutet, dass wir einen gewissen Grad an Feuchtigkeit spüren werden, aber dies ist in Küstengegenden völlig normal.

Eine sanfte Brise weht

Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 7,22m/s wehen und dabei in eine Richtung von 127º blasen. Es werden auch einige Böen mit einer Geschwindigkeit von etwa 7,64m/s erwartet. Eine leichte Brise ist also garantiert, die uns an diesem warmen Tag eine willkommene Abkühlung bietet.

Insgesamt erwartet uns ein schöner, warmer Tag in Cala Rajada am 6. September 2024, der zu Aktivitäten im Freien einlädt. Obwohl es einige vereinzelte Wolken geben wird, ist das Risiko eines Regenschauers doch sehr gering. Also packen Sie Ihr Sonnenöl ein und genießen Sie einen herrlichen Tag auf dieser schönen Insel!