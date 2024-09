Der heutige Wetterbericht bringt gute Nachrichten für alle Liebhaber des sommerlichen Wetters. In Cala Millor erwartet uns ein Tag unter dem klaren Himmel mit optimalen Temperaturen für jede Tageszeit, von einem milden Morgen über einen warmen Nachmittag bis hin zur lauen Nacht. Perfekt für all jene, die vorhaben, diesen Tag vollständig unter dem azurblauen Himmel Mallorcas zu genießen.

Ein genauer Blick auf die Temperaturen

Der heutige Tag beginnt mit einer angenehmen Temperatur von 24,17 ºC am Morgen und steigt im Laufe des Tages auf eine Höchsttemperatur von 29,61 ºC an. Am Nachmittag erwartet uns eine leicht abgekühlte jedoch immer noch warme Temperatur von 27,97 ºC, und wenn die Nacht hereinbricht, sinkt die Temperatur auf ein mildes 26,32 ºC. Damit erfreut uns die heutige Wettervorhersage mit einer durchschnittlichen Temperatur, die zwischen der minimal erwarteten 24 ºC und der maximal vorausgesagten 29,75 ºC pendelt.

Das Gefühl der Temperaturen durch den Tag

Dank des klaren Himmels und der moderaten Luftfeuchtigkeit gibt es einen leichten Unterschied zwischen den tatsächlichen und den gefühlten Temperaturen. Morgens liegt das thermische Gefühl bei etwa 24,89 ºC, am Tag können wir mit etwa 30,78 ºC rechnen. Am Nachmittag erwarten wir ein thermisches Gefühl von 28,98 ºC, und in den Nachtstunden sind es etwa 26,32 ºC. Alles in allem ist das Wetter perfekt, um die Sonne Mallorcas zu genießen.

Detaillierte Informationen zu Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein genauerer Blick auf die Wetterbedingungen zeigt einen stabilen Atmosphärendruck von 1009 hPa bei einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 52%. Der Wind weht aus südwestlicher Richtung (212°) mit einer Geschwindigkeit von 7,84 m/s, und wir erwarten Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 11,28 m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 5% äußerst gering, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0 garantiert inaktiv. Der Tag ist also optimal, um die Sonne von Mallorca in vollen Zügen zu genießen und den Sommer auszukosten.