In Port d'Andratx erwartet uns am 7. September 2024 ein unbeständiger Tag mit etwas Regen. Auch wenn das Thermometer nicht über 28°C klettern wird, kann das hohe Feuchtigkeitsniveau dieses Wetter zu einer Herausforderung für alle machen, die ihre täglichen Aufgaben erledigen müssen. Aber, wie sagt man so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Also ziehen Sie Ihre Regenjacken an und machen Sie das Beste aus dem Tag!

Temperaturen des Tages Die klimatischen Bedingungen, die uns der 7. September in Port d'Andratx beschert, sind angenehm mild mit einer minimalen Temperatur von 25°C und einem Höchstwert von 27.23°C. Am Morgen starten wir bei 25°C, die Temperatur steigt im Laufe des Tages auf 27.01°C und erreicht ihren Höhepunkt von 27.08°C gegen Nachmittag. Abends erwartet uns eine Temperatur von 26.68°C. Gefühlte Temperaturen Die Kombination aus Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windspeed führt uns zu dem, was im Volksmund als gefühlte Temperatur bekannt ist. Unser Körper wird morgens eine Temperatur von 25.59°C wahrnehmen, die sich im Verlauf des Tages auf bis zu 28.71°C erhöht. Auch nachmittags bleibt das Thermometer mit gefühlten 28.57°C konstant, sinkt aber in der Nacht auf angenehme 28.33°C. Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zusätzliche Faktoren, die unseren Tag auf Mallorca beeinflussen werden, sind der atmosphärische Druck von 1010 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 68%. Leichter Wind wird uns mit 5.45m/s aus südwestlicher Richtung, mit Böen bis 7.38m/s, begleiten. Vergessen Sie nicht, die Wolkendecke ist mit 7% recht gering, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 58%. Also, packen Sie einen Regenschirm in Ihre Tasche, es könnte nötig sein!