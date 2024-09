Im Herzen von Mallorca erwartet uns ein sonniger Tag mit klarem Himmel in Santanyí. Sie können Ihre Sonnenbrille und Sonnenschutz mit Faktor 50 hervorholen, denn die Sonnenstrahlen werden uns den ganzen Tag über begleiten – ein perfekter Tag für das Strandleben oder die Erkundung der Stadt.

Temperaturen über der 24-Grad-Marke

Die Mindesttemperatur für den morgendlichen Kaffee auf der Terrasse liegt bei angenehmen 24.36ºC und wird im Laufe des Tages auf bis zu 29.28ºC steigen. Die Temperaturspitze erreichen wir um die Mittagszeit mit warmen 29.03ºC. Während der Nachmittagsstunden kühlt es sich leicht auf 27.93ºC ab und in der Nacht können wir uns auf mildere 26.96ºC freuen. Ein idealer Sommertag also, um in aller Ruhe Santanyís Charme zu genießen.

Gefühlte Temperaturen leicht über dem Thermometer

Ziehen wir das thermische Gefühl hinzu, so liegt die gefühlte Temperatur morgens bei 25.13ºC, steigt tagsüber auf 30.49ºC an und lässt uns den Nachmittag mit gefühlten 29.14ºC genießen. In den Nachtstunden sorgt ein milder Wind für eine gefühlte Temperatur von 28.17ºC.

Darüber hinaus: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Betrachten wir die restlichen Wetteraspekte, so messen wir einen Atmosphärendruck von 1010 hPa und können uns auf eine moderate Luftfeuchtigkeit von 56% einstellen. Die sanfte Meeresbrise wird uns mit einer Geschwindigkeit von 6.22m/s erreichen und aus einer Richtung von 217º wehen. Für die Windsurfer unter uns – die Böen erreichen eine Geschwindigkeit von 8.81m/s. Zum Abschluss haben wir noch eine gute Nachricht für all jene, die ihr Wochenende im Freien verbringen möchten: die Wolkendecke beträgt nur 7% bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Santanyí verwöhnt uns wieder einmal mit einem traumhaften Spätsommerwetter.