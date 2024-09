Sonnenschein und blauer Himmel! Das ist das erwartete Wetterbild in Cala Rajada am 07. September 2024. Ein klarer Himmel wird den Tag in dieser malerischen Hafensiedlung an der Nordostküste von Mallorca dominieren, ein perfekter Tag, um die Schönheit und das Freizeitangebot der Stadt zu genießen. Die Temperaturen liegen im angenehmen Bereich zwischen dem minimalen 24.56ºC und dem maximalen 30.13ºC und der Himmel bleibt während des Tages fast wolkenlos. Der Wind ist moderat und führt die kühle Meeresbrise mit sich, sodass sich die Stadt wie ein perfekter Zufluchtsort anfühlt.

Beleuchtung der Temperaturen Die Tagestemperaturen folgen einem graduellen Muster: Sie beginnen am Morgen mit angenehmen 24.56ºC, steigen dann auf ihren Höhepunkt von 29.8ºC am Tag und kühlen auf 27.38ºC am Nachmittag ab, bevor sie schließlich auf die nächtliche Temperatur von 26.23ºC fallen. Es ist definitiv ein Tag, an dem man die Sonne genießen kann, während man die atemberaubenden Landschaften um Cala Rajada erkundet oder an einem der vielen Strände entspannt. Das Thermogefühl Während sich die tatsächlichen Temperaturen auf ein Niveau zwischen 24.56ºC und 30.13ºC bewegen, wird das gefühlte Thermogefühl sich leicht anders anfühlen. Erwartet werden morgens 25.29ºC, tagsüber eine etwas höher gefühlte Temperatur von 31.22ºC, nachmittags 28.93ºC und das Thermogefühl bei Nacht bleibt mit 26.23ºC konstant. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen bleiben ebenfalls stabil, mit einem atmosphärischen Druck von 1009 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53%. Der Wind zeigt moderate Aktivität, mit Geschwindigkeiten von etwa 7.75m/s aus der Richtung 214 Grad und Windböen können bis zu 10.65m/s erreichen. Trotz der geringen Wolkendecke von nur 5% ist die Regenwahrscheinlichkeit für den ganzen Tag auf 0% prognostiziert. Es ist ein perfekter Tag, um einen Spaziergang in der Stadt zu machen oder vielleicht sogar auf See segeln zu gehen. Fassen wir zusammen: Der 7. September 2024 in Cala Rajada wird durch sonniges Wetter, einen klaren Himmel und moderate Temperaturen gekennzeichnet sein, die sicherstellen, dass Einheimische und Besucher ihre Zeit im Freien maximal genießen können. Machen Sie das Beste aus diesem schönen Tag!