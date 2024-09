Laut unserer Wettervorhersage erwartet uns in Sóller auf Mallorca am 8. September 2024 ein Tag mit mäßigem Regen. Dieses herrliche Städtchen ist bekannt für sein angenehmes Klima, doch sowohl Einheimische als auch Besucher sollten sich auf ein wenig Nässe gefasst machen. Bundeln wir uns gut ein, tragen wir unsere Regenschirme mit uns und bereiten uns auf einen gemütlichen Tag vor.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen bleiben trotz der Niederschläge recht mild. Wir erwarten eine minimale Temperatur von 21.9ºC und eine maximale von 25.52ºC. Der Morgen begrüßt uns mit 23.63ºC, während der Tag seinen Höhepunkt bei 25.46ºC erreicht. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 24.49ºC ab und die Nacht bringt angenehm kühle 22.49ºC mit sich.

Unser gefühltes Wetter

Ungeachtet der tatsächlichen Temperatur ist das gefühlte Klima oft ein treffenderer Indikator für unseren Komfort. Am Morgen fühlt sich die Temperatur wie 24.06ºC an, während wir tagsüber eine gefühlte Temperatur von 26.07ºC erleben werden. Am Nachmittag sinkt das thermische Gefühl auf 25.11ºC und in der Nacht auf angenehme 23.2ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 77% liegen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.95m/s aus Richtung 202º und könnte in Böen bis zu 5.34m/s erreichen. Trotz des Regens bleibt die Wolkendecke bei 100%, was die Regenwahrscheinlichkeit auf 100% erhöht.

Sóller erwartet also einen wolkigen und feuchten Tag, doch lässt sich das Wetter nicht davon abbringen, uns dennoch eine angenehme Temperatur zu bescheren. Nutzen wir die Gelegenheit, die gemütlicheren Aspekte von Sóller zu erkunden und die Weise zu schätzen, auf die die Natur diese charmante Stadt formt.