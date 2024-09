Ziehen Sie Ihre Regenjacken an, liebe Leser, denn heute erwartet Alcúdia einen Tag mit mäßigem Regen. Obwohl es regnet, verspricht das Thermometer dennoch angenehme Temperaturen zwischen 22.2ºC und 27.17ºC. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den kühleren Tag in der sonst sonnigen Region Mallorcas.

Temperaturen des Tages

Beginnen wir mit den erwarteten Temperaturen für den heutigen Tag. Ein mildes Aufwachen ist mit angenehmen 25.28ºC am Morgen garantiert. Im Verlauf des Tages sinkt die Temperatur leicht auf 24.17ºC, nur um dann am Nachmittag wieder auf 25.69ºC anzusteigen. Und wenn die Nacht hereinbricht, können wir uns auf eine angenehme 23.93ºC einstellen.

Gefühlte Temperaturen

Kommen wir nun zu den gefühlten Temperaturen. Wie wir alle wissen, kann das tatsächliche Thermometerlesen oft irreführend sein. Deshalb betrachten wir die Wärmeempfindung genauer. Sie können einen thermischen Eindruck von 25.69ºC am Morgen erwarten, der im Laufe des Tages auf 24.78ºC abfällt. Aber machen Sie sich keine Sorgen, denn am Nachmittag steigt sie wieder auf erfreuliche 26.3ºC an. Die Nacht verspricht eine gefühlte Temperatur von 24.6ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein weiteres wichtiges Element unseres Wetters sind der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit. Der Atmosphärendruck wird heute 1012 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeitsrate bei 82% liegen. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass die Luft etwas dicker ist, können Sie sich beim hohen Feuchtigkeitsgehalt bedanken. Der Wind wird im Durchschnitt 7.14m/s aus der Richtung 200º wehen und in Böen bis zu 8.45m/s erreichen. Da die Wolkendecke bei 100% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls bei 100% liegt, macht es definitiv Sinn, einen Regenschirm zur Hand zu haben.

Zusammengefasst: Ein Tag mit mäßigem Regen steht bevor, aber mit angenehmen Temperaturen und einem erfrischenden Wind. Halten Sie sich warm und trocken, liebe Leser, und vergessen Sie nicht, das Wetter, egal wie es ist, zu genießen. Schließlich ist jedes Wetter, ob sonnig oder regnerisch, ein weiterer wunderbarer Tag in unserem schönen Alcúdia!