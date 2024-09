Guten Tag, Wetterbeobachter und Urlauber auf Mallorca, hier sind wir mit einem wichtigen Update. Im Fokus unserer heutigen Wetterbetrachtung liegt Port d'Andratx und dessen Wetter am 8. September 2024. Hier finden Sie Einzelheiten zu Temperaturen, gefühlten Temperaturen, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Bleiben Sie gespannt!

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Port d'Andratx gestalten sich für diese Jahreszeit angenehm balanciert, mit einer minimalen Temperatur von 23.3ºC und einer maximalen Temperatur von 26.64ºC. Das Wetter startet den Tag morgens mit 25.86ºC, sinkt tagsüber leicht auf 25.41ºC, bleibt am Nachmittag fast konstant bei 25.37ºC und kühlt dann nachts auf etwa 25.27ºC ab.

Wie fühlen sich die Temperaturen an?

Trotz der real gemessenen Temperaturen können die gefühlten Temperaturen abweichen. Der Thermometer mag zwar bestimmte Werte anzeigen, aber das eigentliche Wärme- oder Kälteempfinden kann davon abweichen. Morgen in der Früh wird es sich wie 26.43ºC anfühlen, am Tag etwas kühler mit 26.12ºC, am Nachmittag mit 26.08ºC fast konstant bleiben und in der Nacht schlussendlich wie 25.99ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Da wir Ihnen das gesamte Wetterbild präsentieren wollen, spielen auch atmosphärische Bedingungen wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind eine Rolle. Der atmosphärische Druck beträgt 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 81%. Hinzu kommen Windgeschwindigkeiten von 7.22m/s in Richtung 148º und Böen, die bis zu 10.25m/s erreichen können. Es allerdings wird erwartet, dass mäßiger Regen einsetzen wird, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% und einer Wolkendecke von 96%. Seien Sie also auf eventuell nasse Bedingungen vorbereitet und vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm! Informieren Sie sich stets über das aktuelle Wetter und passen Ihre Pläne entsprechend an. Wir werden Sie weiterhin über die Wetterentwicklungen auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag in Port d'Andratx!