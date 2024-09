In diesem Bericht werfen wir einen Blick auf die Wettertrends in Santa Ponsa, dem idyllischen Ferienort auf der Sonneninsel Mallorca. Der heutige 8. September beginnt mit mäßigem Regen, was insbesondere für die spätsommerlichen Verhältnisse ungewöhnlich ist.

Die Temperaturen des Tages Wir erwarten heutige Minimaltemperaturen von 22,88ºC und Maximaltemperaturen von 25,98ºC in Santa Ponsa. Während die Tagestemperaturen auf 25,55ºC steigen können, wird es am Morgen bereits 24,77ºC warm sein. Der Nachmittag bringt etwas mildere 24,9ºC und in der Nacht wird das Thermometer auf 24,84ºC zurückgehen. Gefühlte Temperaturen in Santa Ponsa Abgesehen von den eigentlichen Temperaturwerten, machen die gefühlten Temperaturen oft den entscheidenden Unterschied. Am Morgen können die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa ein thermisches Gefühl von 25,29ºC erwarten. Tagsüber steigt dieses auf 26,22ºC, während der Nachmittag ein Gefühl von 25,59ºC bringt. In der Nacht bleibt es mit 25,55ºC fast unverändert. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Dieser Tag ist durch einen atmosphärischen Druck von 1012 hPa und einen hohen Luftfeuchtigkeitsgrad von 79 Prozent gekennzeichnet. Der Wind weht mit mittlerer Geschwindigkeit von 7,38 m/s aus 143º und wird Böen bis zu 10,66 m/s erreichen. Beachten Sie auch, dass die Wolkendecke 100% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit eindeutig bei 100% liegt. Dies bedeutet, dass der mäßige Regen über den Tag anhalten wird. Trotz dieser etwas unwirtlichen Bedingungen bleibt Santa Ponsa ein einzigartiges Reiseziel auf Mallorca, und wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt hier trotz des Wetters genießen können!