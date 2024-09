Ein wunderbarer Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Palma, Mallorca heute. Mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen, die einen Durchschnittswert von etwa 24 Grad erreichen, kann man sich auf einen sonnenreichen Tag voller Mallorca-Glück freuen. Die Tageshöchsttemperatur wird 26,97ºC betragen, während sie in der Nacht auf ein angenehmes Minimal von 21,89ºC absinkt. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei Null, was die Wahrscheinlichkeit eines unbeschwerten Tag in Palma enorm erhöht.

Temperatur-Übersicht durch den Tag

Der Tag in Palma beginnt mit erfrischenden 22,48ºC am Morgen. Wie es die Sonne in Palma gewohnt ist, klettert die Temperatur bis zum Tag auf 26,68ºC und verspricht damit einen perfekten Strandtag. Am Nachmittag können die Mallorquiner und Gäste bei milden 24,72ºC das helle Sonnenlicht genießen. Und in der Nacht bleibt die Temperatur mit 21,95ºC angenehm warm und lädt zu späten Spaziergängen oder romantischen Dinners im Freien ein.

Das thermische Gefühl durch den Tag

Aber wie fühlt sich das alles am Körper an? Morgens kann man bei 22,59ºC die sanfte Brise der Insel spüren. Tagsüber steigt das thermische Gefühl auf 27,02ºC, ein idealer Wert, um die Sonne und das Meer zu genießen. Am Nachmittag bietet das thermische Gefühl von 24,71ºC eine bequeme Kühle an. Und in der Nacht wird es mit 22,32ºC angenehm mild sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind zum Genießen gemacht. Ein stabiler Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 48 Prozent versprechen einen angenehmen Tag. Der Wind wird mit einer moderaten Geschwindigkeit von 6,59m/s aus der Richtung 322º wehen, wobei Böen von 10.08m/s vorkommen können. Eine fast durchsichtige Wolkendecke bei nur 1 Prozent beweist, dass der Himmel heute in Palma so klar ist wie der kristallklare Ozean rund um Mallorca.

Gleich, ob Sie ein Einheimischer oder ein Besucher sind, diesen wunderbaren Tag auf Mallorca sollten Sie draußen genießen. Bleiben Sie jedoch sicher und halten Sie sich stets auf dem Laufenden über die neuesten Wetterinformationen.