Eine frische Brise unterbrochen von leichtem Regen erwartet uns heute in Cala Millor. Die Temperaturen liegen dabei zwischen angenehmen 21.8ºC und 25.5ºC. Ideal also, um einen entspannten Tag auf der wunderschönen Insel Mallorca zu verbringen. Machen Sie sich bereit, in den Genuss eines feuchten, aber erfrischenden Inseltages zu kommen.

Übersicht über die Temperaturen Den Tag starten wir mit kühlen 21.96ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf eine maximale Temperatur von 25.53ºC und kühlt am Nachmittag auf 24.86ºC ab, bevor sie in der Nacht auf 23.14ºC sinkt. Auch wenn insgesamt ein leichter Regen vorhergesagt wird, versprechen die Temperaturen einen angenehmen Tag auf der Insel. Das gefühlte Klima Durch den leichten Wind und die Regenschauer kann sich das Klima etwas anders anfühlen. Morgens fühlt es sich wie 22.04ºC an, während es sich am Mittag auf 25.52ºC erwärmt. Der Nachmittag bringt ein thermisches Gefühl von 24.97ºC mit sich, bevor es in der Nacht auf 23.13ºC abkühlt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Bedingungen für den heutigen Tag sind gekennzeichnet durch einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 53%. Freuen Sie sich über eine mäßige Brise mit einer Geschwindigkeit von 7.37m/s, die aus der Richtung 104º weht, mit Böen von bis zu 6.13m/s. Trotz der 20%-igen Chance auf Regen bleibt die Wolkendecke gering mit nur 1%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Tag in Cala Millor zwar feucht, aber angenehm wird. Der leichte Regen, begleitet von milden Temperaturen und einer angenehmen Brise, macht diesen Tag zu einer guten Gelegenheit, die natürliche Schönheit Mallorcas zu erkunden. Schützen Sie sich jedoch gepfekt vor dem Wetter und genießen Sie einen herrlichen Tag auf unserer schönen Insel!