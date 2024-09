Ein schöner Tag erwartet Santa Ponsa auf der beliebten Insel Mallorca, genauer gesagt am 10. September 2024. Mit einem klarem Himmel und angenehmen Temperaturen lädt das Wetter zum Verweilen im Freien ein. Der Tag verspricht ein Fest für Sonnenliebhaber und jene, die das optimale Urlaubswetter suchen.

Temperaturverlauf des Tages

Die Temperaturen in Santa Ponsa zeigen sich von ihrer milden Seite: Wir erwarten eine Mindesttemperatur von 22.82ºC und eine maximale Temperatur von 25.19ºC. Der Morgen begrüßt uns mit einem angenehmen 24.4ºC, um sanft auf 25.17ºC am Tag zu steigen. Der Nachmittag kühlt dann auf 24.05ºC ab, bevor die Nacht mit 23.07ºC für eine frische Brise sorgt.

Gefühlte Temperaturen in Santa Ponsa

Neben den tatsächlichen Temperaturen spielt auch das Thermalgefühl eine wichtige Rolle in unserem Wetterempfinden. Und in Santa Ponsa fühlt es sich optimal an: Morgens erwartet uns ein wohliges Thermalgefühl von 24.7°C, am Tag gesteigert auf 25.23°C. Am Nachmittag bleibt es mit 24.18°C angenehm, bevor der Abend mit 23.44°C eine willkommene Abkühlung bietet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt erwartungsgemäß 1016 hPa, und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 57% bietet ein angenehmes Klima. Für eine erfrischende Brise sorgt der Wind, der aus Richtung 319° mit 8.84m/s weht. Bereit sein sollte man jedoch für Böen, die schnell mal mit 10.65m/s über die Insel peitschen können. Nichtsdestotrotz wird die Wolkendecke mit 0% und die Regenwahrscheinlichkeit von 0% sicherstellen, dass es ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten wird.

Also, packen Sie Ihre Sonnencreme und Sonnenbrille ein und genießen Sie das perfekte Wetter in Santa Ponsa!